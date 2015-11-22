Поставки электричества из Украины в Крым полностью прекращены

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Поставки электроэнергии украинскими властями в Крым полностью прекращены, сообщил РИА Новости в ночь на воскресенье замминистра топлива и энергетики Крыма Евгений Демин.

В субботу на юге Украины были повреждены электролинии, поставляющие энергию в Крым. В "Укрэнерго" не исключили, что поставки электроэнергии в Крым могут быть полностью приостановлены. Минэнерго России также предупредило, что повреждения могут привести к ограничениям в энергоснабжении в Крыму. В ночь на воскресенье в украинском МВД сообщили, что опоры поврежденной ранее линии электропередачи взорваны.

"Да. Полностью", — ответил Демин на вопрос, прекращена ли подача энергии из Украины.