Пост министра в Швеции заняла женщина-трансгендер

Женщина-трансгендер Лина Аксельссон Килблом получила пост министра высшего образования и науки в новом правительстве Швеции, это первый подобный случай в истории страны.

Женщина-трансгендер Лина Аксельссон Килблом получила пост министра высшего образования и науки в новом правительстве Швеции, это первый подобный случай в истории страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ей 51 год, в конце 1990-х она прошла операцию по смене пола.

В понедельник Риксдаг (шведский однопалатный парламент) во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерссон на пост премьер-министра. Она стала первой женщиной в Швеции, занявшей эту должность.

Во вторник Андерссон объявила состав нового правительства.