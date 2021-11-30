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В составе нового правительства Швеции Анн Линде сохранит пост главы МИД

В составе нового правительства Швеции Анн Линде сохранит пост главы МИД Анн Линде сохранит пост руководителя министерства иностранных дел в новом правительстве Швеции.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 14:07
В составе нового правительства Швеции Анн Линде сохранит пост главы МИД

Анн Линде сохранит пост руководителя министерства иностранных дел в новом правительстве Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, оглашая в парламенте состав своего кабинета.

По ее словам, исполняющий обязанности министра обороны Петер Хультквист также сохранит свой пост. Другие ключевые позиции также заняли соратники Андерссон по Социал-демократической рабочей партии: министром финансов (ранее этот пост занимала сама Андерссон), как и ожидалось, стал Микаэл Дамберг, возглавлявший министерство внутренних дел, юстиции - Морган Юханссон, промышленности - Карл Петтер Турвальдссон. Главными направлениями работы нового кабинета станут борьба с преступностью и сегрегацией, "зеленая промышленная революция", а также усиление гарантий в области социального страхования и пенсий.

Формальная смена правительства состоится сегодня на специальном совете в Королевском дворце под председательством короля Карла XVI Густава. На заседании также будут присутствовать кронпринцесса Виктория, спикер парламента Андреас Норлен и члены кабинета.

Бывший премьер Стефан Лёвен был освобожден 10 ноября от своей должности и возглавлял переходное правительство.

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Версия на английском языке Ann Linde to remain FM in Sweden’s new government

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