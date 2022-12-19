Посольство США в Кишиневе получило подозрительный пакет

Посольство США в Кишиневе получило по почте подозрительный пакет и обратилось в полицию.

Посольство США в Кишиневе получило по почте подозрительный пакет и обратилось в полицию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь дипмиссии Каролина Истрати молдавскому порталу Deschide.

"В соответствии с процедурами безопасности посольство США в понедельник утром обратилось в полицию после выявления подозрительного пакета во время проверки входящей корреспонденции. На данный момент специалисты находятся в диппредставительстве для проведения необходимых проверок", - цитирует Истрати ресурс.