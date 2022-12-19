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Посольство США в Кишиневе получило подозрительный пакет

Посольство США в Кишиневе получило подозрительный пакет Посольство США в Кишиневе получило по почте подозрительный пакет и обратилось в полицию.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 16:05
Посольство США в Кишиневе получило подозрительный пакет

Посольство США в Кишиневе получило по почте подозрительный пакет и обратилось в полицию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь дипмиссии Каролина Истрати молдавскому порталу Deschide.

"В соответствии с процедурами безопасности посольство США в понедельник утром обратилось в полицию после выявления подозрительного пакета во время проверки входящей корреспонденции. На данный момент специалисты находятся в диппредставительстве для проведения необходимых проверок", - цитирует Истрати ресурс.

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Версия на английском языке US Embassy in Chisinau receives suspicious package

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