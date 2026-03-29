Посольство США предупредило об угрозе атак на американские университеты в Ираке

Посольство США в Багдаде предупредило о возможных нападениях на американские университеты в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

В заявлении дипмиссии говорится о реальной угрозе в отношении учебных заведений в Багдаде, а также в городах Сулеймания и Дахук на территории Иракского Курдистана.

По данным американской стороны, отдельные военизированные группировки "намерены атаковать американские университеты".

В этой связи посольство США призвало своих граждан "немедленно покинуть Ирак".