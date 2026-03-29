Посольство США предупредило об угрозе атак на американские университеты в Ираке
- 29 марта, 2026
- 23:21
Посольство США в Багдаде предупредило о возможных нападениях на американские университеты в Ираке.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.
В заявлении дипмиссии говорится о реальной угрозе в отношении учебных заведений в Багдаде, а также в городах Сулеймания и Дахук на территории Иракского Курдистана.
По данным американской стороны, отдельные военизированные группировки "намерены атаковать американские университеты".
В этой связи посольство США призвало своих граждан "немедленно покинуть Ирак".
23:21
Посольство США предупредило об угрозе атак на американские университеты в ИракеДругие страны
23:03
В Израиле на химпредприятии произошел пожар после падения осколка ракетыДругие страны
23:02
Фото
Видео
Премьер-министр Пакистана обсудил двусторонние отношения с главой МИД ТурцииДругие страны
22:49
В Италии из музея под Пармой украли картины Ренуара, Сезанна и МатиссаДругие страны
22:25
Фото
В Сербии сильные дожди вызвали локальные наводнения в нескольких регионахДругие страны
22:08
Исхак Дар: Переговоры США и Ирана могут состояться в Исламабаде в ближайшие дниДругие страны
21:41
В Германии заявили о росте расходов перевозчиков из-за подорожания дизеляДругие страны
21:28
Армия Израиля заявила о 140 авиаударах по Ирану за суткиДругие страны
21:15