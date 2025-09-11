Посольство США почтило память жертв теракта 11 сентября
- 11 сентября, 2025
- 10:27
Посольство США в Азербайджане почтило память погибших во время теракта 11 сентября 2001 года.
Как сообщает Report, об этом сказано в публикации посольства в соцсети "Х".
"С благодарностью вспоминаем беспримерный героизм, проявленный спасателями, военнослужащими и гражданами, спешившими на помощь с первых минут трагедии. Давайте всегда будем хранить в наших сердцах единство и толерантность, которые сплотили наш народ после этих тяжелых дней", - говорится в посте.
11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" совершили серию терактов в США, направив захваченные самолеты на небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона в Арлингтоне. Еще один самолет, предположительно направленный на Вашингтон, упал в поле в Пенсильвании после того, как пассажиры и экипаж оказали сопротивление террористам.
Bu gün – 2001-ci il 11 sentyabrda həlak olanların əziz xatirəsini dərin ehtiramla anırıq. Eyni zamanda, faciənin ilk anlarından köməyə tələsən xilasedicilərin, hərbi qulluqçuların və mülki şəxslərin nümayiş etdirdiyi misilsiz qəhrəmanlığı minnətdarlıqla yad edirik. Gəlin bu ağır… pic.twitter.com/VPSiwxoLSX— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) September 11, 2025