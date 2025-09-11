Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Посольство США почтило память жертв теракта 11 сентября

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 10:27
    Посольство США почтило память жертв теракта 11 сентября

    Посольство США в Азербайджане почтило память погибших во время теракта 11 сентября 2001 года.

    Как сообщает Report, об этом сказано в публикации посольства в соцсети "Х".

    "С благодарностью вспоминаем беспримерный героизм, проявленный спасателями, военнослужащими и гражданами, спешившими на помощь с первых минут трагедии. Давайте всегда будем хранить в наших сердцах единство и толерантность, которые сплотили наш народ после этих тяжелых дней", - говорится в посте.

    11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" совершили серию терактов в США, направив захваченные самолеты на небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона в Арлингтоне. Еще один самолет, предположительно направленный на Вашингтон, упал в поле в Пенсильвании после того, как пассажиры и экипаж оказали сопротивление террористам. 

    ABŞ səfirliyi 11 sentyabr terror aktının ildönümündə faciə qurbanlarını yad edib

