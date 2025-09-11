İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    ABŞ səfirliyi 11 sentyabr terror aktının ildönümündə faciə qurbanlarını yad edib

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 10:11
    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi 2001-ci il sentyabrın 11-də ölkədə baş vermiş terror aktı zamanı həlak olanların xatirəsini yad edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında yazılıb.

    "Faciənin ilk anlarından köməyə tələsən xilasedicilərin, hərbi qulluqçuların və mülki şəxslərin nümayiş etdirdiyi misilsiz qəhrəmanlığı minnətdarlıqla yad edirik. Gəlin, bu ağır günlərin ardından xalqımızı bir araya gətirən birliyi, dözümlülüyü daim qəlbimizdə yaşadaq", - paylaşımda vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, 11 sentyabr hücumları "Əl-Qaidə" terror təşkilatı tərəfindən 2001-ci ildə ABŞ-nin Nyu-York və Vaşinqton şəhərlərində həyata keçirilmiş silsilə terror aktıdır.

    Посольство США почтило память жертв теракта 11 сентября

