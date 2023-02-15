Посольство РФ в Бангладеш: 69 российским судам запрещен заход в порты страны

Посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты республики, однако этот шаг не означает прекращения импорта товаров РФ в эту страну.

Посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты республики, однако этот шаг не означает прекращения импорта товаров РФ в эту страну.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты в соответствии с односторонними санкциями США", - заявили в посольстве.

"Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда", - подчеркнули в диппредставительстве.

Поставки оборудования в Бангладеш для АЭС "Руппур" идут по графику, несмотря на запрет на заход в порты судов РФ.