О нас

Посольство Израиля в США закрыто из-за призыва профсоюза выйти на протесты

Посольство Израиля в США закрыто из-за призыва профсоюза выйти на протесты Посольство Израиля в США закрыто из-за призыва профсоюза ко всем работникам госслужб выйти на протесты против судебной реформы
Другие страны
27 марта 2023 г. 17:28
Посольство Израиля в США закрыто из-за призыва профсоюза выйти на протесты

Посольство Израиля в США закрыто из-за призыва профсоюза ко всем работникам госслужб выйти на протесты против судебной реформы.

Как передает Report, об этом сообщил представитель израильской дипмиссии в США Элад Стромайер в Twitter.

"Крупнейший профсоюз Израиля дал указание всем государственным служащим объявить забастовку, включая дипломатические представительства Израиля по всему миру. Посольство Израиля будет закрыто сегодня до дальнейшего уведомления, и консульские услуги предоставляться не будут", - написал Стромайер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrailin altı ölkədəki səfirliyi fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Israeli embassy in US closed

Самое важное

Объявлен график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти и других административных структур в апреле
Объявлен график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти и других административных структур в апреле
27 марта 2023 г. 17:25
Сотрудники МВД продолжают нести службу на освобожденных территориях
ФотоСотрудники МВД продолжают нести службу на освобожденных территориях
27 марта 2023 г. 11:34
Президент Галатасарая вручил Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды
ФотоПрезидент "Галатасарая" вручил Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды
26 марта 2023 г. 23:36
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за благотворительным матчем Карабах - Галатасарай
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за благотворительным матчем "Карабах" - "Галатасарай"
26 марта 2023 г. 23:13
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
25 марта 2023 г. 23:56
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
25 марта 2023 г. 18:42
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
25 марта 2023 г. 17:57
Азербайджанская армия осуществила необходимые контрольные меры к северу от Лачынской дороги
Азербайджанская армия осуществила необходимые контрольные меры к северу от Лачынской дороги
25 марта 2023 г. 17:17
Минобороны: Активизировалась переброска живой силы и боеприпасов из Армении в Карабах
Минобороны: Активизировалась переброска живой силы и боеприпасов из Армении в Карабах
25 марта 2023 г. 17:05
Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину
Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину
25 марта 2023 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi