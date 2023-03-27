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Премьер Израиля отложил принятие закона о судебной реформе до лета

Премьер Израиля отложил принятие закона о судебной реформе до лета Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир согласовали в понедельник приостановку судебной реформы, вызвавшей в стране массовые протесты. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила г
Другие страны
27 марта 2023 г. 19:34
Премьер Израиля отложил принятие закона о судебной реформе до лета

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир согласовали в понедельник приостановку судебной реформы, вызвавшей в стране массовые протесты. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

По его информации, в партии "Еврейская сила", которую возглавляет Бен-Гвир, сообщили, что по итогам коалиционных консультаций было решено отложить утверждение судебной реформы в парламенте до летней сессии. До этого Бен-Гвир выступал категорически против отсрочки.

Взамен Нетаньяху согласился на формирование новой силовой структуры - Национальной гвардии, отмечает Kan. Она будет передана под контроль министерства нацбезопасности во главе с Бен-Гвиром.

26 марта в Израиле начались массовые протесты против изменений судебной системы. На улицы вышли более 600 тыс. человек.

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