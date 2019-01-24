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    Посольство США в Венесуэле будет работать в обычном режиме

    Все записи на получение визы в посольстве США в Венесуэле на сегодня отменены

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Посольство США в Венесуэле заявило, что 24 января будет работать в обычном режиме, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Посольство США сохранит обычное рабочее время и будет принимать всех американских граждан, нуждающихся в экстренной помощи 24 января", - говорится на сайте посольства.

    При этом в посольстве отметили, что все записи на получение визы на сегодня отменены.

    Гражданам США рекомендовали избегать мест массовых скоплений людей и демонстраций.

    Отметим, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо накануне объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Президент США Дональд Трампа поддержал его, как "законную власть".

    Ранее Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США, дав американскому дипперсоналу 72 часа, чтобы покинуть страну. В ответ госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Н.Мадуро является "нелегитимным президентом" и он не имеет права разрывать дипотношения с кем-либо.

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