Посольство США в Анкаре возобновит работу 7 марта

Баку. 6 марта . REPORT.AZ/ Посольство США в Анкаре возобновит работу в полном объеме 7 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель дипмиссии Дэвид Гейнер.

"Посольство США в Анкаре завтра начнет функционировать в нормальном режиме и предоставлять все услуги. Мы признательны турецкой полиции за оказываемую поддержку и помощь в обеспечении безопасности нашей собственности и наших сотрудников", - цитирует издание его слова.

В воскресенье посольство США в Анкаре сообщило о том, что американская дипмиссия приостанавливает свою работу с 5 марта из-за угрозы безопасности. Услуги гражданам США будут оказываться в экстренных случаях, отмечалось в сообщении. При этом позднее мэрия турецкой столицы выпустила заявление, в котором отмечалось, что силы безопасности Анкары "предпринимают дополнительные меры по обеспечению безопасности после сообщений об угрозах, поступивших от американских источников".

Между тем посольство РФ в турецкой столице продолжало работать в штатном режиме.