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    Посольство США предупредило об угрозе терактов в Таджикистане

    В связи с этим посольство просит своих граждан не приближаться к границе с Афганистаном

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Посольство США в Таджикистане сообщило, что в стране выросла вероятность совершения террористической атаки, в том числе против американских интересов.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

    «Хотя за последнее время не было никаких атак в Таджикистане со стороны террористических группировок, угроза остается, а опасность подобной атаки могла возрасти за последние 6-12 месяцев», — говорится в сообщении.

    По данным дипломатов, сразу несколько террористических организаций могут планировать атаки на территории Таджикистана, в том числе против американских интересов и посольства США.

    В связи с этим посольство просит своих граждан не приближаться к границе с Афганистаном и избегать мест массового скопления людей.

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