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    Посольства США в ряде стран призывают своих граждан к осторожности после заявления Трампа о Иерусалиме

    ​Посольства США на Ближнем Востоке и в ряде стран Европы предупредили своих граждан о возможных протестах

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Посольства США на Ближнем Востоке и в ряде стран Европы предупредили своих граждан о возможных протестах после того, как президент США Дональд Трамп озвучил решение о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    Cразу после заявления Д. Трампа посольства CША в Турции, Иордании, Германии и Великобритании разместили у себя предупреждения, призывающие американцев проявлять бдительность и осторожность.

    Посольство США в Анкаре ожидает акций протеста недалеко от здания, а также рядом с консульством в Стамбуле. 

    Американское посольство в Аммане заявило о закрытии 7 декабря и запретило своим сотрудникам покидать столицу.

    Отметим, что пока посольство США в Азербайджане не размещало на своем сайте подобных предупреждений.

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