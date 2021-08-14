Посол: Сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном становится все крепче

"Совместные военные учения являются частью продолжающегося трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном".

"Совместные военные учения являются частью продолжающегося трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном".

Как передает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, выступая на мероприятии, посвященном 74-й годовщине провозглашения независимости Пакистана.

"Как вы знаете, в рамках трехстороннего сотрудничества проводилось много форумов и мероприятий. В следующем месяце спецназ Пакистана и Турции прибудет в Баку для проведения совместных учений. Сотрудничество между тремя странами длится давно и становится все крепче. Это сотрудничество направлено на укрепление мира и стабильности в регионе", - сказал посол.