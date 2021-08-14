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Посол: Сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном становится все крепче

Посол: Сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном становится все крепче "Совместные военные учения являются частью продолжающегося трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном".
Другие страны
14 августа 2021 г. 12:05
Посол: Сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном становится все крепче

"Совместные военные учения являются частью продолжающегося трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном".

Как передает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, выступая на мероприятии, посвященном 74-й годовщине провозглашения независимости Пакистана.

"Как вы знаете, в рамках трехстороннего сотрудничества проводилось много форумов и мероприятий. В следующем месяце спецназ Пакистана и Турции прибудет в Баку для проведения совместных учений. Сотрудничество между тремя странами длится давно и становится все крепче. Это сотрудничество направлено на укрепление мира и стабильности в регионе", - сказал посол.

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Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan-Turkey-Pakistan cooperation getting stronger

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