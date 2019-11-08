​Посол РФ в Вашингтоне заявил об активизации диалога России и США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что в последнее время в двустороннем диалоге России и США наметилась активизация.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", по его словам, между американской и российской сторонами недавно состоялись консультации по стратегической стабильности, контртерроризму, а также острым проблемам в двусторонних делах.

"Успешно развивается обмен мнениями по КНДР и Афганистану. Наши военные продолжают контакты в Сирии. Эффективный и высокопрофессиональный канал общения сложился на уровне начальников генеральных штабов", - добавил Антонов.

При этом он отметил, что Москве и Вашингтону "важно начать разгребать завалы накопившихся двусторонних "раздражителей".