Посол Израиля вызван в МИД России в связи с крушением Ил-20

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Москве вызван в МИД России в связи с инцидентом с российским военным самолётом Ил-20 в Латакии.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
В Минобороны России ранее сообщили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом,подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.
В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.
Tural AsadiАвтор новости