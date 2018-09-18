Посол Израиля вызван в МИД России в связи с крушением Ил-20

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Москве вызван в МИД России в связи с инцидентом с российским военным самолётом Ил-20 в Латакии.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

В Минобороны России ранее сообщили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом,подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.

В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.