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    Посол Израиля вызван в МИД России в связи с крушением Ил-20

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Москве вызван в МИД России в связи с инцидентом с российским военным самолётом Ил-20 в Латакии.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    В Минобороны России ранее сообщили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом,подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.

    В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.

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