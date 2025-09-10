ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Посол Израиля в США: Мы достигнем целей в следующий раз

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 06:55
    Посол Израиля в США: Мы достигнем целей в следующий раз

    Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер не дал прямого ответа на вопрос, удалось ли еврейскому государству достичь поставленных целей при нанесении удара по столице Катара.

    Как передает Report, дипломат прокомментировал атаку на Доху в интервью телеканалу Fox News.

    "Если мы не достигли их в этот раз, мы достигнем их в следующий раз", - сказал он.

    Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили нанесение удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС. Согласно официальной информации, в результате атаки погибли "пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения", а также один сотрудник сил безопасности Катара.

