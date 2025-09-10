Посол Израиля в США: Мы достигнем целей в следующий раз
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 06:55
Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер не дал прямого ответа на вопрос, удалось ли еврейскому государству достичь поставленных целей при нанесении удара по столице Катара.
Как передает Report, дипломат прокомментировал атаку на Доху в интервью телеканалу Fox News.
"Если мы не достигли их в этот раз, мы достигнем их в следующий раз", - сказал он.
Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили нанесение удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС. Согласно официальной информации, в результате атаки погибли "пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения", а также один сотрудник сил безопасности Катара.
Последние новости
06:55
Посол Израиля в США: Мы достигнем целей в следующий разДругие страны
06:18
Польша закрыла аэропорты из-за предполагаемого вторжения российских беспилотниковДругие страны
05:44
США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9Другие страны
05:06
ООН: Число детей с избыточным весом за четверть века удвоилось до 391 млнЗдоровье
04:39
Weltwoche: Макрон продвигает "коалицию желающих" надеясь остаться у властиДругие страны
04:22
Трамп заявил, что поговорит с Путиным по телефону на этой или следующей неделеДругие страны
03:57
Недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7Другие страны
03:19
Премьер Катара: Переговоры по Газе остановлены после атаки на ДохуДругие страны
02:45