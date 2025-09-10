İsrailin ABŞ-dəkı səfiri: Doha zərbələri növbəti dəfə məqsədlərinə çata bilər
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 06:53
İsrailin ABŞ-dəkı səfiri Yexiel Leyter ölkəsinin Dohaya hücumda məqsədlərinə nail olub-olmadığı sualına birbaşa cavab verməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Fox News"a müsahibəsində bildirib.
"Əgər bu dəfə onlara çatmadıqsa, növbəti dəfə onlara çatacağıq", - deyə o əlavə edib.
Diplomat əlavə edib ki, İsrail Dohaya zərbələrin Qəzza zolağında atəşkəsin əldə edilməsinə və sülhün bərqərar olmasına töhfə verəcəyinə ümid edir.
