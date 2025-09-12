Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Посол Грузии и сенатор США обсудили укрепление американо-грузинских отношений

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 10:07
    Посол Грузии и сенатор США обсудили укрепление американо-грузинских отношений

    Посол Грузии в США Тамар Талиашвили провела встречу с американским сенатором Стивом Дэйнсом, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

    Как сообщает Report об этом она написала в соцсети Х.

    "Мне было очень приятно встретиться с сенатором США Стивом Дэйнсом, настоящим патриотом. Мы обсудили открытие новой главы в американо-грузинских отношениях, укрепление существующих связей, а также важность мира и благополучия в нашем регионе", – написала Талиашвили.

    Напомним, что президент Грузии Михаил Кавелашвили 1 сентября направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразил надежду на возобновление стратегического партнерства между двумя странами.

    Gürcüstan ABŞ-la münasibətlərdə yeni səhifənin açılmasına ümid edir
    Georgian ambassador, US senator mull strengthening US-Georgia relations

