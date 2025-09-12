Посол Грузии и сенатор США обсудили укрепление американо-грузинских отношений

Посол Грузии в США Тамар Талиашвили провела встречу с американским сенатором Стивом Дэйнсом, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report об этом она написала в соцсети Х.

"Мне было очень приятно встретиться с сенатором США Стивом Дэйнсом, настоящим патриотом. Мы обсудили открытие новой главы в американо-грузинских отношениях, укрепление существующих связей, а также важность мира и благополучия в нашем регионе", – написала Талиашвили.

Напомним, что президент Грузии Михаил Кавелашвили 1 сентября направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразил надежду на возобновление стратегического партнерства между двумя странами.