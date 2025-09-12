Посол Грузии и сенатор США обсудили укрепление американо-грузинских отношений
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 10:07
Посол Грузии в США Тамар Талиашвили провела встречу с американским сенатором Стивом Дэйнсом, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Как сообщает Report об этом она написала в соцсети Х.
"Мне было очень приятно встретиться с сенатором США Стивом Дэйнсом, настоящим патриотом. Мы обсудили открытие новой главы в американо-грузинских отношениях, укрепление существующих связей, а также важность мира и благополучия в нашем регионе", – написала Талиашвили.
Напомним, что президент Грузии Михаил Кавелашвили 1 сентября направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразил надежду на возобновление стратегического партнерства между двумя странами.
Последние новости
11:12
Moody"s: Развитие Среднего коридора укрепляет кредитное качество Азербайджана, Казахстана и ГрузииИнфраструктура
11:11
В Азербайджане за пять месяцев зарегистрировано более 34 тыс. случаев смертиВнутренняя политика
11:10
В этом году в Азербайджане родились 1 854 двойняшки и 72 тройняшкиЗдоровье
11:09
Доходы населения Азербайджана за 8 мес. выросли на 7,4%Финансы
11:08
Проливные дожди в Нахчыване вызвали ряд последствийПроисшествия
11:06
Назначен заместитель руководителя Службы электронной безопасностиИКТ
11:04
МИД Франции вызовет посла России из-за инцидента в ПольшеДругие страны
10:59
Сушилу Карки могут назначить врио премьера НепалаДругие страны
10:58