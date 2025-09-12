İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Gürcüstan ABŞ-la münasibətlərdə yeni səhifənin açılmasına ümid edir

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 10:23
    Gürcüstan ABŞ-la münasibətlərdə yeni səhifənin açılmasına ümid edir

    Gürcüstanın ABŞ-dəki səfiri Tamar Taliaşvili amerikalı senator Stiv Deynsla görüşüb. 

    "Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    Görüş zamanı tərəflər ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

    "ABŞ senatoru Stiv Deyns ilə görüşmək mənim üçün çox xoş oldu. Biz ABŞ-Gürcüstan münasibətlərində yeni səhifənin açılmasını, mövcud əlaqələrin gücləndirilməsini, həmçinin regionumuzda sülh və rifahın vacibliyini müzakirə etdik", - T.Taliaşvili yazıb.

    Xatırladaq ki, Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili sentyabrın 1-də ABŞ Prezidenti Donald Trampa açıq məktub göndərib, məktubda iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın bərpa olunacağına ümid etdiyini bildirib.

    Gürcüstan ABŞ Donald Tramp Mixail Kavelaşvili Stiv Deyns Səfir
    Посол Грузии и сенатор США обсудили укрепление американо-грузинских отношений
    Georgian ambassador, US senator mull strengthening US-Georgia relations

    Son xəbərlər

    11:06

    Serdar Kılıç Ermənistana səfər edib

    Digər ölkələr
    11:05

    Nazir müşaviri: Dinlənilən hər 10 dərsdən 7-də tədrisin keyfiyyəti aşağı olub

    Elm və təhsil
    11:05

    Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    11:01

    Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    11:01

    Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcək

    Milli Məclis
    10:58

    Bu günədək bağçalara müsabiqə yolu ilə qəbul olunan işçilərin sayı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:57

    Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    10:55
    Foto

    "Bank Respublika" və Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı irihəcmli kredit sazişi imzalayıb

    Maliyyə
    10:51

    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 7 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti