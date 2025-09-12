Gürcüstan ABŞ-la münasibətlərdə yeni səhifənin açılmasına ümid edir
Digər ölkələr
- 12 sentyabr, 2025
- 10:23
Gürcüstanın ABŞ-dəki səfiri Tamar Taliaşvili amerikalı senator Stiv Deynsla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
Görüş zamanı tərəflər ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.
"ABŞ senatoru Stiv Deyns ilə görüşmək mənim üçün çox xoş oldu. Biz ABŞ-Gürcüstan münasibətlərində yeni səhifənin açılmasını, mövcud əlaqələrin gücləndirilməsini, həmçinin regionumuzda sülh və rifahın vacibliyini müzakirə etdik", - T.Taliaşvili yazıb.
Xatırladaq ki, Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili sentyabrın 1-də ABŞ Prezidenti Donald Trampa açıq məktub göndərib, məktubda iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın bərpa olunacağına ümid etdiyini bildirib.
Son xəbərlər
11:06
Serdar Kılıç Ermənistana səfər edibDigər ölkələr
11:05
Nazir müşaviri: Dinlənilən hər 10 dərsdən 7-də tədrisin keyfiyyəti aşağı olubElm və təhsil
11:05
Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıbEnergetika
11:01
Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təqdim edəcəkDigər ölkələr
11:01
Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcəkMilli Məclis
10:58
Bu günədək bağçalara müsabiqə yolu ilə qəbul olunan işçilərin sayı açıqlanıbElm və təhsil
10:57
Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırırDigər ölkələr
10:55
Foto
"Bank Respublika" və Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı irihəcmli kredit sazişi imzalayıbMaliyyə
10:51