Послы стран ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении России
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 10:50
Послы стран-членов Евросоюза в Брюсселе 8 октября проведут обсуждение 19-го пакета санкций в отношении России.
Как передает Report, об этом указано в повестке дня заседания, которую опубликовала пресс-служба Совета ЕС.
Постпреды проводят предварительное согласование документов, которые вступают в силу после утверждения Советом ЕС.
Отметим, что Венгрия и Словакия выступают против принятия нового пакета санкций, и предлагают смягчить запрет на закупки сжиженного природного газа из РФ с 2027 года.
Ранее сообщалось о том, что ЕС намерен включить в санкционный список еще 120 танкеров.
