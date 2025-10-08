Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Послы стран ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении России

    • 08 октября, 2025
    • 10:50
    Послы стран-членов Евросоюза в Брюсселе 8 октября проведут обсуждение 19-го пакета санкций в отношении России.

    Как передает Report, об этом указано в повестке дня заседания, которую опубликовала пресс-служба Совета ЕС.

    Постпреды проводят предварительное согласование документов, которые вступают в силу после утверждения Советом ЕС.

    Отметим, что Венгрия и Словакия выступают против принятия нового пакета санкций, и предлагают смягчить запрет на закупки сжиженного природного газа из РФ с 2027 года.

    Ранее сообщалось о том, что ЕС намерен включить в санкционный список еще 120 танкеров.

    Aİ ölkələrinin səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Лента новостей