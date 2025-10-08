Aİ ölkələrinin səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2025
- 11:07
Avropa İttifaqına (Aİ) üzv ölkələrin Brüsseldəki səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasının mətbuat xidmətinin dərc etdiyi iclasın gündəliyində qeyd edilib.
Daimi nümayəndələr Aİ Şurası tərəfindən təsdiqləndikdən sonra qüvvəyə minən sənədlərin ilkin razılaşdırılmasını həyata keçirirlər.
Qeyd edək ki, Macarıstan və Slovakiya yeni sanksiyalar paketinin qəbul edilməsinə qarşı çıxır və 2027-ci ildən Rusiyadan mayeləşdirilmiş təbii qaz alışına qoyulan qadağanın yumşaldılmasını təklif edir.
Son xəbərlər
11:09
Səfir: Azərbaycan Pakistanın səmimi və etibarlı dostudurBiznes
11:09
Foto
Azərbaycanda gömrük nəzarətindən gizlədilmiş qızıl külçələr aşkar edilibBiznes
11:09
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmisi vəfat edibFərdi
11:08
Azərbaycan və Oman tranzit sektorunda birgə fəaliyyəti müzakirə edibBiznes
11:07
Aİ ölkələrinin səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklərDigər ölkələr
11:06
ADB: Azərbaycanın KOB sektoru "yaşıl iqtisadiyyat"ın əsas dayağına çevrilirBiznes
11:05
Vyetnam KOB sahəsində Azərbaycan təcrübəsini öyrənirBiznes
11:04
ABŞ və Türkiyə Qəzza ilə bağlı sülh danışıqlarına qoşulacaqlarDigər ölkələr
11:03
Foto