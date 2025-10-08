İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Aİ ölkələrinin səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 11:07
    Aİ ölkələrinin səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Avropa İttifaqına (Aİ) üzv ölkələrin Brüsseldəki səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasının mətbuat xidmətinin dərc etdiyi iclasın gündəliyində qeyd edilib.

    Daimi nümayəndələr Aİ Şurası tərəfindən təsdiqləndikdən sonra qüvvəyə minən sənədlərin ilkin razılaşdırılmasını həyata keçirirlər.

    Qeyd edək ki, Macarıstan və Slovakiya yeni sanksiyalar paketinin qəbul edilməsinə qarşı çıxır və 2027-ci ildən Rusiyadan mayeləşdirilmiş təbii qaz alışına qoyulan qadağanın yumşaldılmasını təklif edir.

    Послы стран ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении России

