Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Послы G7 собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуре

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 14:31
    Послы G7 собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуре

    В пятницу послы стран G7 провели срочную встречу с министром энергетики Украины Светланой Гринчук и представителями энергосектора для обсуждения мер поддержки в свете российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

    Как передает Report, об этом сообщили в соцсети Х председательства группы послов стран G7 в Украине.

    Во встрече приняли участие представители НАК "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго", "Энергоатома".

    Согласно сообщению, они обсудили российские атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и поддержку Украины в противодействии дальнейшим ударам и решении насущных потребностей.

    Украина российско-украинская война энергетическая инфраструктура Светлана Гринчук Большая семерка
    G7 səfirləri Rusiyanın Ukraynaya zərbələrinə görə təcili görüşə toplaşıblar

    Последние новости

    14:58

    ЕК начинает расследование обвинений в шпионаже в адрес еврокомиссара Вархели

    Другие страны
    14:44
    Фото

    В Ходжалинском селе Баллыджа 15 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:37

    В Грузии планируют повысить зарплаты полицейских и военных на 10%

    В регионе
    14:32

    Пакистанский представитель призвал к давлению на страны, совершающие насилие против мирных жителей

    Внешняя политика
    14:31

    Послы G7 собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуре

    Другие страны
    14:25

    СМИ: Жители сектора Газа постепенно возвращаются на север, после разрешения ЦАХАЛ

    Другие страны
    14:19

    Рехман Чишти: Трагедии, в которых гибнут невинные люди, не должны повториться

    Внешняя политика
    14:14

    Узбекистан предложил ряд инициатив по укреплению сотрудничества в СНГ

    Внешняя политика
    14:13

    Швеция будет добиваться использования замороженных активов РФ в пользу Украины

    Другие страны
    Лента новостей