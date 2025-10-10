Послы G7 собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуре

В пятницу послы стран G7 провели срочную встречу с министром энергетики Украины Светланой Гринчук и представителями энергосектора для обсуждения мер поддержки в свете российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

Как передает Report, об этом сообщили в соцсети Х председательства группы послов стран G7 в Украине.

Во встрече приняли участие представители НАК "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго", "Энергоатома".

Согласно сообщению, они обсудили российские атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и поддержку Украины в противодействии дальнейшим ударам и решении насущных потребностей.