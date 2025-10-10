G7 səfirləri Rusiyanın Ukraynaya zərbələrinə görə təcili görüşə toplaşıblar
- 10 oktyabr, 2025
- 14:43
Bu gün G7 ölkələrinin səfirləri Rusiyanın Ukraynanın enerji və mülki infrastrukturuna hücumları fonunda dəstək tədbirlərinin müzakirəsi üçün Ukraynanın enerji naziri Svetlana Qrinçuk və enerji sektorunun nümayəndələri ilə təcili görüş keçiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynadakı G7 ölkələri səfirlər qrupunun sədrliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Görüşdə "Naftoqaz Ukrayna", "Ukrqenerqo", "Enerqoatom" şirkətlərinin nümayəndələri iştirak ediblər.
Məlumata görə, onlar enerji və mülki infrastruktura Rusiyanın hücumlarını, Ukraynanın sonrakı zərbələrə qarşı mübarizəsində aktual ehtiyaclarının həllini və ona dəstəyi müzakirə ediblər.
