Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Послы ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении РФ

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 10:55
    Послы ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении РФ

    Послы Евросоюза сегодня обсудят 19-й по счету пакет санкций в отношении России.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источник.

    По его словам, Еврокомиссия намерена ускорить отказ от российского ископаемого топлива и считает санкции лучшим путем достижения этой цели.

    Следующим шагом могут стать ограничения в отношении поставок российского газа.

    В новый пакет санкций планируется включить меры по ужесточению контроля за обходом действующих ограничений, рестрикции в отношении российских банков, энергетических компаний и теневого флота, а также экспортные ограничения, направленные на третьи страны.

    Кроме того, ЕС может ужесточить правила выдачи россиянам туристических виз.

    Евросоюз Россия пакет санкций теневой флот обход санкций поставки газа
    Aİ səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Последние новости

    11:17

    МИД Беларуси: Чешский дипломат объявлен персоной нон-грата

    В регионе
    11:14

    Пилот "Формулы-2" не смог завершить свободную практику в Баку

    Формула 1
    11:13
    Фото

    ЦСИ: Большинство опрошенных граждан считают восстановление суверенитета началом новых возможностей

    Внутренняя политика
    11:11

    Али Гусейнли: Азербайджанский народ может гордиться сегодняшней стабильностью

    Милли Меджлис
    11:04

    В порту Санкт-Петербурга на судне из Эквадора обнаружили 1,5 тонн кокаина

    В регионе
    11:02

    В Ханкенди, Ходжалы, Агдере определены пригодные для ремонта дома

    Внутренняя политика
    10:55

    Послы ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении РФ

    Другие страны
    10:52

    Зияфат Аскеров: Суверенитет - священное понятие для каждого государства и народа

    Милли Меджлис
    10:45

    Азербайджан и Иран на следующей неделе проведут заседание МПК

    Внешняя политика
    Лента новостей