Послы ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении РФ
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 10:55
Послы Евросоюза сегодня обсудят 19-й по счету пакет санкций в отношении России.
Как передает Report, об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источник.
По его словам, Еврокомиссия намерена ускорить отказ от российского ископаемого топлива и считает санкции лучшим путем достижения этой цели.
Следующим шагом могут стать ограничения в отношении поставок российского газа.
В новый пакет санкций планируется включить меры по ужесточению контроля за обходом действующих ограничений, рестрикции в отношении российских банков, энергетических компаний и теневого флота, а также экспортные ограничения, направленные на третьи страны.
Кроме того, ЕС может ужесточить правила выдачи россиянам туристических виз.
Последние новости
11:17
МИД Беларуси: Чешский дипломат объявлен персоной нон-гратаВ регионе
11:14
Пилот "Формулы-2" не смог завершить свободную практику в БакуФормула 1
11:13
Фото
ЦСИ: Большинство опрошенных граждан считают восстановление суверенитета началом новых возможностейВнутренняя политика
11:11
Али Гусейнли: Азербайджанский народ может гордиться сегодняшней стабильностьюМилли Меджлис
11:04
В порту Санкт-Петербурга на судне из Эквадора обнаружили 1,5 тонн кокаинаВ регионе
11:02
В Ханкенди, Ходжалы, Агдере определены пригодные для ремонта домаВнутренняя политика
10:55
Послы ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении РФДругие страны
10:52
Зияфат Аскеров: Суверенитет - священное понятие для каждого государства и народаМилли Меджлис
10:45