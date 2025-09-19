Послы ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении РФ

Послы Евросоюза сегодня обсудят 19-й по счету пакет санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источник.

По его словам, Еврокомиссия намерена ускорить отказ от российского ископаемого топлива и считает санкции лучшим путем достижения этой цели.

Следующим шагом могут стать ограничения в отношении поставок российского газа.

В новый пакет санкций планируется включить меры по ужесточению контроля за обходом действующих ограничений, рестрикции в отношении российских банков, энергетических компаний и теневого флота, а также экспортные ограничения, направленные на третьи страны.

Кроме того, ЕС может ужесточить правила выдачи россиянам туристических виз.