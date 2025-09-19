İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Aİ səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 11:03
    Aİ səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Euractiv" portalı mənbəyə istinadən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Avropa Komissiyası Rusiyanın qazıntı yanacağından imtinanı sürətləndirmək niyyətindədir və bu məqsədə çatmaq üçün sanksiyaların tətbiqini ən yaxşı yol hesab edir.

    Növbəti addım Rusiya qazının tədarükünə məhdudiyyətlərin tətbiqi ola bilər.

    Yeni sanksiyalar paketinə mövcud məhdudiyyətlərin pozulmasına nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin, Rusiya bankları, enerji şirkətləri və kölgə donanmasına qarşı məhdudiyyətlərin, eləcə də üçüncü ölkələrə yönəlmiş ixrac məhdudiyyətlərinin daxil edilməsi planlaşdırılır.

    Bundan əlavə, Aİ rusiyalılara turist vizalarının verilməsi qaydalarını da sərtləşdirə bilər.

    Avropa İttifaqı Rusiya Sanksiyalar
    Послы ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении РФ

    Son xəbərlər

    11:15

    Ekvadordan Rusiyaya gələn gəmidə 1,5 tondan artıq kokain aşkarlanıb

    Region
    11:14

    DTX Akademiyasının rəisi: Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklərin edilməsi zəruridir

    Milli Məclis
    11:13

    "Formula 1" zonasına keçirilməsi qadağan edilən əşyaların siyahısı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:10

    Sadiq Qurbanov: Suverenliyin bərpası 1918-ci ildən bəri davam edən milli mübarizənin tarixi zirvəsi idi

    Daxili siyasət
    11:06

    Deputat: Azərbaycan Konstitusiyası dövrün tələblərinə cavab verir

    Milli Məclis
    11:03

    Aİ səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    10:58

    İrandan 16 kq narkotikin ölkəyə keçirilməkdə şübhəli bilinən azərbaycanlı saxlanılıb

    Hadisə
    10:56
    Foto
    Video

    Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər yolunun tikintisi ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    10:55

    "Formula 2" pilotu Bakıda keçirilən sərbəst yürüşdə uğursuzluqla üzləşib

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti