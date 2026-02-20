Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Евросоюз планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля - ОБНОВЛЕНО

    • 20 февраля, 2026
    • 16:08
    Евросоюз планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля - ОБНОВЛЕНО

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз по-прежнему рассчитывает утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом она заявила выступая на встрече формата E5 в Кракове.

    "В следующий понедельник мы намерены принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она.

    Отметим, что 23 февраля в Брюсселе состоится встреча глав МИД стран Евросоюза.

    Послы Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать 20-ый пакет санкций против России.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    "Послы стран Европейского союза не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России", - сообщает агентство.

    Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций ЕС против России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю.

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketini razılaşdıra bilməyiblər - YENİLƏNİB
