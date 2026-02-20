Евросоюз планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля - ОБНОВЛЕНО

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз по-прежнему рассчитывает утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом она заявила выступая на встрече формата E5 в Кракове.

"В следующий понедельник мы намерены принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она.

Отметим, что 23 февраля в Брюсселе состоится встреча глав МИД стран Евросоюза.

Послы Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать 20-ый пакет санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Послы стран Европейского союза не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России", - сообщает агентство.

Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций ЕС против России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю.