После теракта в лондонском метро госпитализировано 18 человек - ОБНОВЛЕНО - 5

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Восемнадцать человек госпитализированы после теракта в лондонском метро.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщила представитель службы "скорой помощи" Наташа Уиллс.

"Мы можем подтвердить, что доставили в больницу 18 пациентов после инцидента на станции метро Parsons Green", - отметила Н. Уиллс.

В свою очередь Скотленд-Ярд заявил, что взрывное устройство, сработавшее в лондонском метро, сдетонировало не полностью.

***14:00

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13.00 (16:00 по бакинскому времени) проведет заседание чрезвычайного комитета в связи с терактом в лондонском метро, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В 13.00 состоится заседание комитета Cobra под председательством премьера", - сообщила представитель канцелярии премьера.

В состав комитета Cobra входят члены правительства, экстренных служб и спецслужб.

***13:29

Полиция Великобритании официально признала инцидент в лондонском метро терактом, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

К месту инцидента в метро на западе Лондона прибыла контртеррористическая полиция. На месте развернут мобильный штаб.

В свою очередь официальный представитель канцелярии британского премьера сообщил, что Тереза Мэй регулярно получает обновленную информацию, связанную с инцидентом.

***12:57

Очевидцы сообщили о панике после взрыва в лондонском метро в пятницу утром, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

После взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу из станции "Парсонс-Грин", в результате чего возникла давка, в ходе которой пострадало несколько человек. Очевидцы сообщают, что люди были потрясены – некоторые плакали и обнимали друг друга.

Как рассказал один из очевидцев, он мирно читал газету и слушал подкаст, когда "внезапно все ринулись мимо меня по платформе".

***12:33

Часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон перекрыта из-за инцидента в вагоне поезда, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время нет движения поездов от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон потому, что полиция занимается инцидентом. Автобусы и лондонский монорельс принимают билеты на метро", - сказано в сообщении столичной транспортной компании Transport for London.

***12:16

В лондонском метро произошел взрыв.

Как сообщает Report, информацию распространила газета "The Sun".

Имеются раненые, несколько человек получили ожоги. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и спасатели. По словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался белый сверток.