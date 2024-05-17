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После столкновения баржи с мостом в Техасе произошла утечка около 48 баррелей нефти

После столкновения баржи с мостом в Техасе произошла утечка около 48 баррелей нефти Утечка примерно 2 тыс. галлонов (47,6 баррелей) нефти произошла в Мексиканском заливе после столкновения баржи с мостом в городе Галвестон (штат Техас). О
Другие страны
17 мая 2024 г. 13:50
После столкновения баржи с мостом в Техасе произошла утечка около 48 баррелей нефти

Утечка примерно 2 тыс. галлонов (47,6 баррелей) нефти произошла в Мексиканском заливе после столкновения баржи с мостом в городе Галвестон (штат Техас).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

"Мы извлекли более 605 галлонов (порядка 14 баррелей) нефтесодержащей водной смеси, а также еще 5,6 тыс. галлонов (133 баррелей) нефтепродуктов с верхней части баржи, которые не попали в воду", - сообщил капитан Береговой охраны США Кит Донохью, слова которого приводит агентство.

Вице-президент судоходной компании, которой принадлежит баржа, Рик Фрид отметил, что на момент столкновения с мостом она перевозила 23 тыс. баррелей нефти, при общей вместимости 30 тыс. баррелей.

По словам эксперта по морскому транспорту Хьюстонского университета Марии Бернс, регион не столкнется с серьезными экономическими и экологическими последствиями в результате аварии. Этот район находится в нескольких километрах от Хьюстонского судоходного канала, по которому ходят океанские суда.

Баржа врезалась в мост в Галвестоне 15 мая. В результате часть моста обвалилась. Часть конструкции с железнодорожными путями упала на судно, мост был закрыт для передвижения в обоих направлениях. Информации о пострадавших не поступало.

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Версия на английском языке US Coast Guard says Texas barge collision may have spilled up to 2,000 gallons of oil

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