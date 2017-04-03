После победы Ленина Морено на выборах в Эквадоре вспыхнули протесты

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Эквадоре начались волнения после подсчета 96% голосов на прошедших накануне президентских выборах. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, бывший вице-президент Ленин Морено опередил консерватора Гильермо Лассо на несколько процентов, после чего проигравший призвал людей выйти на улицы.

По мнению Лассо, соперник воспользовался административным ресурсом и фальсифицировал часть бюллетеней. "Давайте действовать мирно, но твердо. Вы должны выйти на улицы и сказать: нельза красть мой голос, потому что Эквадору нужны перемены", - пишет политик.

Ленин Морено набирает примерно 51% голосов, консерватор Гильермо Лассо - около 49%.

Избирательный совет Эквадора пока не объявлял победителя, однако действующий президент Рафаэль Корреа уже написал в Twitter, что тенденция к победе Морено необратима, так как разница в количестве поданных голосов перевалила за 200 тыс.

От того, кто победит на выборах в Эквадоре, зависит судьба основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже шесть лет не покидает посольство Эквадора в Лондоне. Лассо в случае своей победы обещал выселить Ассанжа из посольства в течение 30 дней.