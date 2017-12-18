После аварии поезда в США погибли 6 человек, 77 госпитализированы - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли в результате схода поезда на автостраду в американском штате Вaшингтон.

Как передает Report, со ссылкой на RT, число погибших, вероятно, возрастёт.

Кроме того, сообщается, что предварительные данные указывают на то, что перед сходом с рельсов поезд во что-то врезался.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте. По данным СМИ, госпитализированы не менее 77 человек.

ТАСС сообщает, что режим чрезвычайной ситуации введен в понедельник в штате Вашингтон в связи с аварией.

***22:02

Три человека погибли в результате аварии скоростного поезда компании Amtrak ("Амтрак") в американском штате Вашингтон.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, все они были пассажирами поезда.

Ранее стало известно, что скоростной состав сошел с рельсов и рухнул с моста на автомагистраль. По предварительным данным, среди автомобилистов жертв нет.

***21:57

В результате аварии поезда в США погибли несколько человек.

Как передает Report, об этом сoобщает RT.

В свою очередь ТАСС, со ссылкой на агентство Reuters, сообщило, что в результате аварии по меньшей мере 77 человек были госпитализированы.

Скоростной поезд сошел с рельсов на мосту в американском штате Вашингтон.