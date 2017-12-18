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    После аварии поезда в США погибли 6 человек, 77 госпитализированы - ОБНОВЛЕНО - 2

    Скоростной поезд сошел с рельсов на мосту в американском штате Вашингтон

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/  По меньшей мере шесть человек погибли в результате схода поезда на автостраду в американском штате Вaшингтон.

    Как передает Report, со ссылкой на  RT, число погибших, вероятно, возрастёт.

    Кроме того, сообщается, что предварительные данные указывают на то, что перед сходом с рельсов поезд во что-то врезался.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте. По данным СМИ, госпитализированы не менее 77 человек.

    ТАСС сообщает, что режим чрезвычайной ситуации введен в понедельник в штате Вашингтон в связи с аварией.

    ***22:02

    Три человека погибли в результате аварии скоростного поезда компании Amtrak ("Амтрак") в американском штате Вашингтон.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, все они были пассажирами поезда. 

    Ранее стало известно, что скоростной состав сошел с рельсов и рухнул с моста на автомагистраль. По предварительным данным, среди автомобилистов жертв нет.

    ***21:57

    В результате аварии поезда в США погибли несколько человек. 

    Как передает Report, об этом сoобщает RT. 

    В свою очередь ТАСС, со ссылкой на агентство Reuters, сообщило, что в результате аварии по меньшей мере 77 человек были госпитализированы.

    Скоростной поезд сошел с рельсов на мосту в американском штате Вашингтон.

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