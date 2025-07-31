Посланник Трампа направляется в Израиль для переговоров по Газе

Посланник Трампа направляется в Израиль для переговоров по Газе

Специальный посланник США Стив Уиткофф должен прибыть в Израиль сегодня для переговоров о прекращении огня и урегулировании гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Согласно информации, он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху.

"Президент США хочет больше узнать о гуманитарной ситуации в Газе, чтобы понять, как оказать больше помощи местному гражданскому населению", - сообщил изданию неназванный источник.

Кроме того, как ожидается, что Уиткофф посетит пункты распределения гуманитарной помощи Американского фонда GHF в Газе.

Напомним, что непрямые переговоры о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в Дохе на прошлой неделе зашли в тупик.