О нас

Посланник Трампа направляется в Израиль для переговоров по Газе

Посланник Трампа направляется в Израиль для переговоров по Газе Посланник Трампа направляется в Израиль для переговоров по Газе
Другие страны
31 июля 2025 г. 14:22
Посланник Трампа направляется в Израиль для переговоров по Газе

Специальный посланник США Стив Уиткофф должен прибыть в Израиль сегодня для переговоров о прекращении огня и урегулировании гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Согласно информации, он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху.

"Президент США хочет больше узнать о гуманитарной ситуации в Газе, чтобы понять, как оказать больше помощи местному гражданскому населению", - сообщил изданию неназванный источник.

Кроме того, как ожидается, что Уиткофф посетит пункты распределения гуманитарной помощи Американского фонда GHF в Газе.

Напомним, что непрямые переговоры о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в Дохе на прошлой неделе зашли в тупик.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Trump's envoy Witkoff heads to Israel for Gaza aid, ceasefire push
Версия на азербайджанском языке Tramp xüsusi elçisini İsrailə yollayır

Другие новости из категории

Швеция назначила Кристину Юханнессон новым послом в Москве
Швеция назначила Кристину Юханнессон новым послом в Москве
31 июля 2025 г. 15:39
Трамп: Быстрое решение гуманитарного кризиса в Газе - это капитуляция ХАМАС
Трамп: Быстрое решение гуманитарного кризиса в Газе - это капитуляция ХАМАС
31 июля 2025 г. 15:34
Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти после угроз Трампа
Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти после угроз Трампа
31 июля 2025 г. 15:16
Гражданин Швеции приговорен к пожизненному за убийство иорданского пилота в составе ИГ
ФотоГражданин Швеции приговорен к пожизненному за убийство иорданского пилота в составе ИГ
31 июля 2025 г. 14:39
Лидер индийской оппозиции поддержал заявление Трампа о мертвой экономике страны
Лидер индийской оппозиции поддержал заявление Трампа о "мертвой" экономике страны
31 июля 2025 г. 14:25
Зеленский: Россия ночной атакой хотела перегрузить ПВО Украины, основной удар пришелся на Киев
Зеленский: Россия ночной атакой хотела перегрузить ПВО Украины, основной удар пришелся на Киев
31 июля 2025 г. 14:03
Лукашенко заявил, что на Западе стреляют себе в ногу
Лукашенко заявил, что на Западе "стреляют себе в ногу"
31 июля 2025 г. 14:00
В Китае трехлетний ребенок выжил, упав с 18-го этажа
В Китае трехлетний ребенок выжил, упав с 18-го этажа
31 июля 2025 г. 13:55
Мьянма объявила о формировании нового союзного правительства
Мьянма объявила о формировании нового союзного правительства
31 июля 2025 г. 13:24
В Тихом океане у Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение
В Тихом океане у Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение
31 июля 2025 г. 13:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi