Посла России вызвали в МИД Италии в связи с военной операцией в Украине

Посол России в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии в связи с проведением российской военной операции на Украине.

Посол России в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии в связи с проведением российской военной операции на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении итальянского внешнеполитического ведомства.

"Российскому дипломату выразили решительное осуждение итальянским правительством чрезвычайно серьезной, неоправданной и неспровоцированной агрессии Москвы против Украины, которая представляет собой явное и недвусмысленное нарушение международного права", - указывается в сообщении.