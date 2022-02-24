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Посла России вызвали в МИД Италии в связи с военной операцией в Украине

Посла России вызвали в МИД Италии в связи с военной операцией в Украине Посол России в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии в связи с проведением российской военной операции на Украине.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 13:09
Посла России вызвали в МИД Италии в связи с военной операцией в Украине

Посол России в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии в связи с проведением российской военной операции на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении итальянского внешнеполитического ведомства.

"Российскому дипломату выразили решительное осуждение итальянским правительством чрезвычайно серьезной, неоправданной и неспровоцированной агрессии Москвы против Украины, которая представляет собой явное и недвусмысленное нарушение международного права", - указывается в сообщении.

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Версия на английском языке Italian Foreign Ministry summons Russian ambassador over military operation in Ukraine

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