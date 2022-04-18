Порты всех стран ЕС закрылись для российских кораблей

Порты всех стран Евроcоюза закрыли доступ для российских кораблей.

Порты всех стран Евроcоюза закрыли доступ для российских кораблей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Начала действовать директива ЕС о запрете для россиян. Она касается всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также тех, которые изменили регистрацию РФ после 24 февраля", - заявил Ермак.

В то же время он добавил, что существуют определенные исключения - ограничение не будет распространяться на те корабли, которые подали сигнал SOS (Mayday). Решение по ним будут приниматься индивидуально.

"Мы будем отслеживать, как именно применяются такие исключения и не использует их в РФ для обходных маневров против ограничений", - заявил Ермак.

Ранее российским судам запретили заходить в порты Болгария, Румыния и Италия. Впоследствии к морской блокаде РФ присоединилась Эстония.