Португалия временно закрыла посольство в Иране

Португалия приняла решение временно закрыть свое посольство в Иране из соображений безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает министерство иностранных дел Португалии.

"Со всеми португальскими гражданами в этой стране был установлен контакт: восемь человек уже покинули территорию Ирана. Некоторые граждане находятся в процессе выезда из страны, а остальные десять граждан (семеро из которых имеют двойное гражданство - португальское и иранское) решили остаться", - сообщает ведомство.

МИД добавил, что в связи с текущей напряженной обстановкой и потенциальной угрозой вооруженного конфликта в регионе, любые поездки в Иран крайне не рекомендуются.