Португалия временно закрыла посольство в Иране
Другие страны
- 15 января, 2026
- 18:32
Португалия приняла решение временно закрыть свое посольство в Иране из соображений безопасности.
Как передает Report, об этом сообщает министерство иностранных дел Португалии.
"Со всеми португальскими гражданами в этой стране был установлен контакт: восемь человек уже покинули территорию Ирана. Некоторые граждане находятся в процессе выезда из страны, а остальные десять граждан (семеро из которых имеют двойное гражданство - португальское и иранское) решили остаться", - сообщает ведомство.
МИД добавил, что в связи с текущей напряженной обстановкой и потенциальной угрозой вооруженного конфликта в регионе, любые поездки в Иран крайне не рекомендуются.
