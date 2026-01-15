Португалия временно закрыла посольство в Иране

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 15 января, 2026
    • 18:32
    Португалия приняла решение временно закрыть свое посольство в Иране из соображений безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство иностранных дел Португалии.

    "Со всеми португальскими гражданами в этой стране был установлен контакт: восемь человек уже покинули территорию Ирана. Некоторые граждане находятся в процессе выезда из страны, а остальные десять граждан (семеро из которых имеют двойное гражданство - португальское и иранское) решили остаться", - сообщает ведомство.

    МИД добавил, что в связи с текущей напряженной обстановкой и потенциальной угрозой вооруженного конфликта в регионе, любые поездки в Иран крайне не рекомендуются.

