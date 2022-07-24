Португалия рассматривает заявку на натурализацию миллиардера азербайджанского происхождения

Португалия рассматривает заявку на получение гражданства миллиардера азербайджанского происхождения Года Нисанова и предпринимателя Льва Леваева.

Португалия рассматривает заявку на получение гражданства миллиардера азербайджанского происхождения Года Нисанова и предпринимателя Льва Леваева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации министерства юстиции, заявления обоих мужчин находятся на рассмотрении, другие подробности не приводятся. Представители бизнесменов не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Ранее газета Publico сообщила, что российский предприниматель Андрей Раппопорт получил португальское гражданство в 2019 году. По ее версии, миллиардер смог стать обладателем гражданства республики благодаря закону, который позволяет получить местный паспорт потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в конце XV века.

Год Нисанов родился 24 апреля 1972 года в Губе. С 1992 года он начал заниматься предпринимательской деятельностью. В настоящее время живет в России.