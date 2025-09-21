Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Португалия официально признала Государство Палестина

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 23:31
    Португалия официально признала Государство Палестина

    Португалия присоединилась к Великобритании, Канаде и Австралии, официально признав в воскресенье государство Палестина.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на главу португальского МИД Паулу Ранжела.

    Португалия стала последней страной ЕС, которая официально признала государственность Палестины, указывает СМИ.

    Напомним, что Великобритания, Канада и Австралия в воскресенье официально признали Государство Палестина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее подчеркнул, что Тель-Авив будет бороться против признания палестинской государственности на всех площадках, включая ООН.

    "Нам придется бороться ... против призывов к созданию палестинского государства, которое поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма", - заявил израильский премьер.

    Португалия Государство Палестина признание
    Portuqaliya Fələstin dövlətini rəsmən tanıyıb

    Последние новости

    00:24

    В серьезном ДТП в Физули пострадали четыре человека

    Происшествия
    00:17

    Сборная Азербайджана заняла второе место на чемпионате мира по борьбе в Хорватии

    Индивидуальные
    00:08
    Фото

    Азербайджанские теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире в Батуми

    Индивидуальные
    23:49

    Bild: В ФРГ вырос спрос на строительство частных бункеров после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    23:31

    Португалия официально признала Государство Палестина

    Другие страны
    23:10
    Фото
    Видео

    Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    В регионе
    22:53

    Женская сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекорд

    Командные
    22:37

    В Германии наблюдается резкое падение экспорта

    Другие страны
    22:19

    ЦАХАЛ: Более 550 тыс. жителей покинули город Газу

    Другие страны
    Лента новостей