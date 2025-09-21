Португалия официально признала Государство Палестина

Португалия присоединилась к Великобритании, Канаде и Австралии, официально признав в воскресенье государство Палестина.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на главу португальского МИД Паулу Ранжела.

Португалия стала последней страной ЕС, которая официально признала государственность Палестины, указывает СМИ.

Напомним, что Великобритания, Канада и Австралия в воскресенье официально признали Государство Палестина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее подчеркнул, что Тель-Авив будет бороться против признания палестинской государственности на всех площадках, включая ООН.

"Нам придется бороться ... против призывов к созданию палестинского государства, которое поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма", - заявил израильский премьер.