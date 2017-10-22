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    Португальцы митинговали в Лиссабоне

    Они высказывали требования к правительству из-за проявленной некомпетентности во время тушения лесных пожаров

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Жители Португалии вышли на многотысячный митинг в центре столицы страны, Лиссабона.

    Как передает Report, митингующие высказывали требования к правительству из-за проявленной некомпетентности во время тушения лесных пожаров.

    Ранее в должность вступил новый министр внутренних дел после отставки 19 октября Констанцы Урбано де Соуза. Министр подала прошение об отставке из-за пожаров, и премьер-министр принял его.

    Митингующие требуют от властей эффективной профилактики лесных пожаров. Портал iz.ru сообщал, что жертвами пожаров в Португалии с июня стали 108 человек.

    «Достаточно! Слишком много смертей, слишком много разрушений!» — такие лозунги несли демонстранты, сообщает Рейтер. В субботу митинги против бездействия властей прошли не только в столице, но и ряде других городов Португалии.

    Футболист Криштиану Роналду взял на себя расходы на лечение сотен пострадавших.

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