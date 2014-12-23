Порошенко: встреча контактной группы в Минске пройдет 24 и 26 декабря

"Во время разговора в "нормандском формате" договорились о встрече трехсторонней контактной группы в Минске в среду и в пятницу на этой неделе", — написал Порошенко, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".
Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение очередной встречи трехсторонней контактной группы в Минске в прошлое воскресенье, однако в этот день она не состоялась. При этом 19 декабря представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Киева провели видеоконференцию, на которой им не удалось согласовать дату нового раунда переговоров в Минске. Представители самопровозглашенных республик отметили, что потребуются дальнейшие консультации сторон.
News DepartmentАвтор новости
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