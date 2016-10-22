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    Порошенко попросили перенести летние каникулы на зиму для экономии электричества

    Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте украинского президента

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президента Украины Петра Порошенко попросили перенести летние школьные каникулы на зиму в целях экономии электроэнергии и газа.

    Как передает Report, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте украинского президента.

    «Сделать учебный год для школьников и студентов с зимними каникулами вместо летних для экономии электроэнергии и газа», — говорится в тексте петиции.

    Создатели петиции утверждают, что данный шаг поможет значительно снизить потребление газа и электроэнергии в стране.

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