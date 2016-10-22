Порошенко попросили перенести летние каникулы на зиму для экономии электричества

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президента Украины Петра Порошенко попросили перенести летние школьные каникулы на зиму в целях экономии электроэнергии и газа.

Как передает Report, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте украинского президента.

«Сделать учебный год для школьников и студентов с зимними каникулами вместо летних для экономии электроэнергии и газа», — говорится в тексте петиции.

Создатели петиции утверждают, что данный шаг поможет значительно снизить потребление газа и электроэнергии в стране.

Ранее Петра Порошенко попросили вернуть мини-сериал «Ирония судьбы, или С легким паром!».