Постпред Украины: Попытки создать "наземный коридор" в Крым обернутся большой войной

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Попытки России создать "наземный коридор" в Крым могут привести к "большой войне". Как сообщает Report cо ссылкой на информационный центр ООН, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он призвал международное сообщество решительно реагировать на преступления террористов в его стране и усилить давление на тех, кто их поддерживает.

Юрий Сергеев напомнил представителям СМИ об обстрелах жилых кварталов в Мариуполе, в результате которых более 30 гражданских лиц были убиты и более 100 ранены. Посол Украины отметил, что Мариуполь является важным промышленным центром и стратегическим городом на пути так называемого "наземного коридора" в Крым. По его словам, Россия предпринимает попытки создать такой "коридор", что может привести к "большой войне".

Посол также привлек внимание к нарушениям прав крымских татар в Крыму.