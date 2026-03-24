Полтавская область Украины подверглась ударам, есть погибшие и раненые

В Полтавской области Украины по меньшей мере два человека погибли, еще 11 пострадали в результате российских ударов.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич.

"К сожалению, в результате атаки два человека погибли, <...> число травмированных увеличилось до одиннадцати", - указал он.

Из-за ударов пострадали жилые строения, а также здание гостиницы. На местах работают спасатели, медработники и работники других профильных служб.