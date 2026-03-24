Полтавская область Украины подверглась ударам, есть погибшие и раненые
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 08:57
В Полтавской области Украины по меньшей мере два человека погибли, еще 11 пострадали в результате российских ударов.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич.
"К сожалению, в результате атаки два человека погибли, <...> число травмированных увеличилось до одиннадцати", - указал он.
Из-за ударов пострадали жилые строения, а также здание гостиницы. На местах работают спасатели, медработники и работники других профильных служб.
Последние новости
09:39
В Тихом океане у островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,3Другие страны
09:34
Казахстан до 2030г направит порядка $15,5 млрд инвестиций на развитие угольной генерацииВ регионе
09:26
Южная Корея может ограничить экспорт нафты на фоне дефицита поставокЭнергетика
09:25
СМИ: В результате ударов ЦАХАЛ по югу Бейрута погибли двое, еще пятеро раненыДругие страны
09:13
КНДР направит в 2026г на оборону около 16% расходов бюджетаДругие страны
09:09
Цена азербайджанской нефти упала почти на 6%Энергетика
08:57
Полтавская область Украины подверглась ударам, есть погибшие и раненыеДругие страны
08:55
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.03.2026)Финансы
08:31