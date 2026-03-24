Ukraynanın Poltava vilayəti zərbələrə məruz qalıb, ölənlər və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 24 mart, 2026
- 09:17
Ukraynanın Poltava vilayətində Rusiyanın endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 2 nəfər həlak ölüb, daha 11 nəfər zərər çəkib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Vitaliy Dyakovniç öz teleqram kanalında bildrib.
"Təəssüf ki, hücum nəticəsində 2 nəfər həlak olub, yaralananların sayı 11-ə çatıb", - o qeyd edib.
Zərbələr nəticəsində yaşayış binaları, həmçinin mehmanxana binası zərər çəkib. Hadisə yerlərində xilasetmə, tibb işçiləri və digər müvafiq xidmətlərin əməkdaşları çalışır.
Son xəbərlər
