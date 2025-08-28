    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Польский истребитель разбился во время тренировки

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 22:28
    Польский истребитель разбился во время тренировки

    В польском городе Радом истребитель F-16 упал во время подготовки к авиашоу.

    Как передает Report, об этом сообщает Polsat News.

    Отмечается, что пилот не успел катапультироваться и погиб. Он выполнял мертвую петлю и не рассчитал высоту.

    #Польша   #авиакатастрофа  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Polşa qırıcısı təlim zamanı qəzaya uğrayıb

    Последние новости

    03:05

    "Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

    Футбол
    02:58

    Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23

    Другие страны
    02:36

    Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

    Другие страны
    02:23

    Зеленский: Важно, чтобы в Вашингтоне услышали единую позицию Европы

    Другие страны
    01:52

    Вэнс назвал наплыв нелегалов "первопричиной текущих проблем США"

    Другие страны
    01:09

    Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперники

    Футбол
    00:46

    Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

    Другие страны
    00:17

    Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

    Другие страны
    23:51

    Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM

    Другие страны
    Лента новостей