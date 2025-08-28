    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    Polşa qırıcısı təlim zamanı qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 28 avqust, 2025
    • 22:32
    Polşa qırıcısı təlim zamanı qəzaya uğrayıb

    Polşada hava şousuna hazırlıq zamanı F-16 qırıcısı qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Polsat News" məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, pilot atılmağa macal tapmayıb və ölüb. O, hündürlüyü səhv qiymətləndirib.

    #Polşa   #Təyyarə qəzası  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Польский истребитель разбился во время тренировки

    Son xəbərlər

    03:42

    "Beşiktaş" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    03:26

    Rusiyanın Kiyevə endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 23-ə yüksəlib

    Digər ölkələr
    03:11

    ABŞ-də PUA-larla mübarizə üçün işçi qrup yaradılacaq

    Digər ölkələr
    02:51

    Vens ABŞ-nin problemlərinin əsas səbəbini qeyri-qanuni miqrant axınında görür

    Digər ölkələr
    02:19

    ABŞ Ukraynaya 3 mindən çox ERAM raketinin satışına razılıq verib

    Digər ölkələr
    01:48

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə bağlı fövqəladə iclasının vaxtı bəlli olub

    Digər ölkələr
    01:21

    Kanada Moldovadan olan bir sıra şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    00:57

    Zelenski: Avropanın vahid mövqeyinin Vaşinqtonda aydın şəkildə eşidilməsi vacibdir

    Digər ölkələr
    00:43

    Netanyahu BMT rəsmisi ilə Qəzzaya humanitar yardımın çatdırılmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti