Polşa qırıcısı təlim zamanı qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 28 avqust, 2025
- 22:32
Polşada hava şousuna hazırlıq zamanı F-16 qırıcısı qəzaya uğrayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Polsat News" məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, pilot atılmağa macal tapmayıb və ölüb. O, hündürlüyü səhv qiymətləndirib.
