Польские фермеры протестуют на двух КПП на границе с Украиной

Польские фермеры возобновили протесты на двух контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Украиной.

Польские фермеры возобновили протесты на двух контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RMF24.

Фермеры протестуют против поставок украинской сельхозпродукции. Акция протеста у КПП Медык и Корчовой возобновилась в 08:00 часов по местному времени. Участники протестов планируют пропускать по одному грузовику в час. Легковые автомобили и автобусы могут проезжать свободно.

Ранее министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью польской газете Dziennik Gazeta Prawna заявил о том, что украинские власти занимаются чрезмерным продвижением интересов своего крупного бизнеса и грозят Польше эмбарго.