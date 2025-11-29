Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Польша подняла истребители из-за ударов России по Украине

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 11:53
    В Польше подняли истребители на фоне ударов России по объектам на территории Украины.

    Как передает Report, об этом сообщило Оперативное командование родов вооруженных сил Польши в X.

    "Операции военной авиации в польском воздушном пространстве, связанные с ударами Российской Федерации по Украине, уже завершены. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартной операционной деятельности", - говорится в сообщении.

    В командовании подчеркнули, что меры носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к потенциально опасным зонам. Силы и средства находились в состоянии готовности к немедленной реакции и осуществляли постоянный мониторинг ситуации на границах страны.

    Лента новостей