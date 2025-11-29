Polşa Rusiyanın Ukraynaya zərbələri səbəbindən qırıcılarını havaya qaldırıb
- 29 noyabr, 2025
- 12:11
Polşa Rusiyanın Ukrayna ərazisindəki obyektlərə zərbələri fonunda qırıcı təyyarələri səmaya qaldırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa Silahlı Qüvvələrinin Əməliyyat Komandanlığı "X"da bildirib.
"Rusiya Federasiyasının Ukraynaya hücumu ilə əlaqədar Polşa hava məkanında hərbi aviasiya əməliyyatları artıq başa çatıb. Yerüstü hava hücumundan müdafiə və radiolokasiya kəşfiyyat sistemləri standart əməliyyat fəaliyyətinə qayıdıb", - məlumatda qeyd edilir.
Komandanlıq vurğulayıb ki, tədbirlər preventiv xarakter daşıyıb və xüsusilə potensial təhlükəli zonalara yaxın ərazilərdə hava məkanının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəlib. Qüvvə və vasitələr dərhal reaksiya vermək üçün hazır vəziyyətdə olub və ölkə sərhədlərində vəziyyətin monitorinqini həyata keçirib.