Польша запросила заседание СБ ООН в связи с инцидентом с БПЛА

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 03:22
    Польша направила в Совет Безопасности ООН запрос на проведение заседания в связи с проникновением БПЛА в воздушное пространство страны.

    Как передает Report, об этом сообщило постпредство Южной Кореи при ООН, исполняющее в сентябре функции председателя органа.

    "Польша сделала запрос (на проведение заседания - ред.). Ведутся обсуждения относительно даты его проведения", - сообщила журналистам пресс-служба постпредства.

    Напомним, что 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьера Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Беларуси. На данный момент известно о трех сбитых БПЛА. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

    Polşa PUA insidenti ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsini tələb edib

